Serata da protagonista per Gonzalo Higuain, autore della doppietta con cui la Juventus ha battuto il Monaco nella semifinale d'andata di Champions League. A fine partita il Pipita ha parlato a Premium Sport: "Sono felice, abbiamo vinto una gara importantissima. Adesso speriamo di battere il Torino nel derby per chiudere quanto prima il discorso scudetto. Gol ritrovato? Io lavoro, lotto e cerco sempre di fare bene. L'importante era stare calmo. Manca ancora il ritorno e il Monaco è forte, noi speriamo di andare in finale. Io lavoro sempre per il gol, ma l'importante era vincere e rimanere con la rete inviolata".