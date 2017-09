La Juventus vince, convince, fa a fette il Torino del derby della Mole, e ha la faccia sorridente di Paulo Dybala, mattatore della serata. Tutti sono felici, tutti hanno l'espressione contenta di chi è sulla strada giusta per ribadire quanto fatto negli ultimi anni. Tutti tranne uno. Sì, perché Gonzalo Higuain è in panchina, applaude i compagno che si esaltano in campo, ma ha l'espressione di chi, in quel campo, vorrebbe esserci. Abbracciato alla panchina, l'espressione del Pipita ha fatto il giro del web.