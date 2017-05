Tifosi in fibrillazione per la semifinale di Champions League tra Monaco e Juventus, con i bianconeri pronti a tutto per superare l'ostacolo monegasco e conquistare la seconda finale negli ultimi tre anni. Monaco-Juve sarà anche la sfida dei 'bomber': da una parte i giovani, Kylian Mbappé, a segno in tutte le sfide nella fase a eliminazione diretta (ottavi e quarti), contro Paulo Dybala; dall'altra gli esperti, Radamel Falcao contro Gonzalo Higuain.



E proprio le statistiche del Pipita hanno sorpreso: lui, uno degli attaccanti più prolifici in Europa, è uno dei 'peggiori' marcatori approdati alle semifinali di Champions. In questa speciale classifica Higuain è costretto a guardare dal basso all'alto quasi tutte le altre punte rimaste in corsa: guida Cristiano Ronaldo con 7 reti, dietro di lui a 5 gol l'altro madridista Benzema, la coppia Falcao-Mbappé e Griezmann. Il 9 bianconero perde anche il confronto interno con Dybala (a quota 4): il Pipita è fermo a 3 come l'ex Juve Morata, che però al Real è costretto a un ruolo da riserva. Peggio fanno solo gli altri attaccanti dell'Atletico, Carrasco e Gameiro a 2 e Torres che come Mandzukic ha una sola marcatura, ma è una magra consolazione: tra i cosiddetti 'titolari' Gonzalo resta quello meno decisivo in questa Champions.



Certo, l'attacco juventino è riuscito agevolmente a sopperire all'apporto parziale di Higuain con 17 gol realizzati e appena 2 incassati, ma per arrivare a Cardiff e poi, eventualmente, sollevare la Coppa dalle grandi orecchie potrebbe non bastare: serve una scossa da parte del Pipita, ancora a secco nella fase a eliminazione diretta; qualcosa in più di quelle tre reti realizzate contro Lione e Dinamo Zagabria, l'ultima proprio nella sfida di ritorno contro i croati lo scorso dicembre. Le ambizioni di salire sul trono d'Europa passano anche dall'efficacia di Higuain, e la Juve ha 90 milioni di motivi per aspettarsi il definitivo salto di qualità.



@Albri_Fede90