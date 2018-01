L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain è intervenuto ai microfoni di JTV in merito alla vittoria contro il Chievo: "Sicuramente era una partita importante e fondamentale. L'espulsione l'ha senza dubbio messa a favore, ma il Chievo difende come una grande squadra e per fortuna abbiamo portato a casa una partita tosta. La gente pensa che con un giocatore in più si deve vincere per forza, ma qualche volta è peggio. Ti viene le fretta, loro difendono bene, non è facile. Infatti il 2-0 è arrivato alla fine, il gol dopo circa 70 minuti. Non era facile per niente. Preferisco fare 10, 15 gol in meno, ma che alla fine contano di più. In doppia superiorità numerica forse dovevamo girare palla più veloce perché loro in 9 erano tutti in area e era difficile. Importante aver vinto, ma dobbiamo cambiare immagine di queste due partite, perché non è la vera Juve. Sì vinciamo perché siamo la Juve, ma non vogliamo vincere così. Ora testa alta e guardiamo avanti”.