Gonzalo Higuain è stato decisivo in Coppa Italia contro l'Atalanta. Non soltanto per il gol, ma anche per una prestazione maiuscola. Dopo un periodo difficile, in cui è stato oltre 700 minuti senza gol in Serie A, il Pipita sembra essere tornato ai massimi livelli, anche dal punto di vista mentale. Tra dieci giorni si scende in campo nell'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham e l'attaccante argentino vuole farsi trovare pronto per essere decisivo. In mezzo, le sfide contro Sassuolo e Fiorentina, per non perdere l'abitudine al gol ritrovata contro Chievo e Atalanta.