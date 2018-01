Era tutto al proprio posto per fare in modo che questa fosse, di nuovo, la sua serata. C'era tutto, anche Jorge Sampaoli in tribuna apposta per lui. Ma l'appuntamento con il gol di Gonzalo Higuain è stato ancora rimandato. La buona notizia è che la Juventus continua a vincere anche senza aver bisogno delle sue reti. La cattiva notizia è che il suo ultimo gol è distante ormai 617 minuti in campionato: tanto, troppo tempo. Mai aveva dovuto aspettare così tanto da quando è arrivato alla Juve, e il contatore gira ancora. In un solo campionato, nemmeno con il Napoli aveva mai dovuto aspettare così tanto: la seconda stagione era iniziata con una falsa partenza di sette partite, per un totale di 604 minuti di astinenza. I numeri non sono tutti, ma dicono tanto. E allora, nell'Higuain dell'ultimo periodo e di questa sera in particolare c'è qualcosa che non va.

CONTROSENSO – A maggior ragione se si pensa e si guarda a delle prestazioni che lo vedono in una condizione fisica smagliante o quasi. Dire che stia giocando male è sbagliato, una forzatura autentica. Ma capire che possa bastare un Pipita in versione fenomeno ma del lavoro sporco al servizio dei compagni, è uno spreco. Perché per tutto questo, basterebbe molto meno, anche un giocatore un po' più normale. Poi magari proprio questo voleva vedere da vicino lo stesso Sampaoli, che pure nelle prossime ore effettuerà un blitz a Vinovo per tastare da vicino le condizioni psico-fisiche sue e di Paulo Dybala in vista del Mondiale. Ma la rapidità con cui è uscito fuori dal campo al triplice fischio finale a testa bassa, fa capire ulteriormente come quel gol in effetti stia mancando. Non ancora alla Juve, forse nemmeno all'Argentina per capire di poter puntare ancora su di lui. Ma a sé stesso, evidentemente sì.



@NicolaBalice