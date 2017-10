Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria contro il Milan: “101 gol in Serie A? Sono lo stesso giocatore di prima, io non ascolto le critiche ne gli elogi. Provo sempre a essere lo stesso, sono felice per la partita e per il grande sforzo della squadra. Non rispondo mai a chi mi critica, voglio solo aiutare la squadra e questi gol sono per tutti quelli che hanno sempre creduto in me, non per gli altri. Siamo forti e quando giochiamo così è difficile batterci. Non abbiamo subito gol e questo era importantissimo. Vittoria per lo Scudetto? Il campionato è ancora lungo, ovviamente lo Scudetto è uno degli obiettivi della stagione”.