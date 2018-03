Gonzalo Higuain sveste il bianconero e si prepara a indossare nuovamente i colori della nazionale argentina. Arrivato a Manchester, nel ritiro dell'Albiceleste che affronterà l'Italia venerdì sera, l'attaccante della Juventus ha dichiarato: "Gli azzurri sono una squadra dura da affrontare, forti a livello difensivo, sarà un bel test per noi. Spero di sfruttare al massimo questa occasione, essere tornato qui è molto importante, significa che sto facendo bene in Italia. Sono sempre stato forte mentalmente, parlare con il commissario tecnico Sampaoli mi ha fatto bene così come altri episodi extracalcistici. Diventare papà? Anche quello ti cambia. Le critiche? Il mio lavoro è giocare a calcio, non parlare. A chi mi critica mando un saluto. Spero sia felice, perchè io lo sono".