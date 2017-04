Autore di una doppietta nella vittoria per 2-0 ottenuta sul Pescara dalla Juventus, l'attaccante argentino, Gonzalo Higuain ha commentato così a Mediaset Premium la gara: "Importante è la vittoria, una gara in meno per lo scudetto, dobbiamo stare calmi e preparare il Barcellona. Dobbiamo pensare a noi, ora c'è una gara in meno, dobbiamo giocare partita per partita e vincere il sesto scudetto. Ora dobbiamo riposare bene e preparare bene per mercoledì sarà dura".