Intervistato dal Corriere dello Sport, Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, si prende la prima pagina: "Ogni anno si cercano le favorite ma poi vince la Juventus. Il Napoli per me è una rivale come tutte le altre. Douglas Costa? L'ala che piace a me, colpo fantastico. Bonucci? Ha fatto una scelta. Dybala via? A lui vogliamo tutti bene, siamo tranquilli".