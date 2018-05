Secondo La Gazzetta, i continui infortuni non cambieranno il futuro di Howedes. Le valutazioni della Juve dicono che ci sarebbero tutti i presupposti per il riscatto, ma proprio i problemi fisici macchiano la favola. Quale futuro allora? La sensazione è che in casa bianconera non si voglia scrivere la parola fine al rapporto. Niente riscatto alle cifre pattuite, ma probabile qualche chiacchierata con lo Schalke per trovare un punto d'incontro.