Benedikt Höwedes, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei prossimi impegni dei bianconeri e del proprio momento personale. Ecco tutti i temi toccati dal tedesco:



PROSSIME PARTITE - "Sono molto felice di essere tornato a disposizione e sono pronto a scendere in campo per la prossima partita. La Sampdoria? E' una squadra competitiva, ma noi scenderemo in campo per vincere. Anche contro il Barcellona proveremo a farlo".



INFORTUNIO - "Non è stato facile per me, iniziare con una nuova squadra e infortunarmi subito. La mia famiglia e i miei compagni mi hanno aiutato molto e ora sono contento più che mai di tornare a giocare".



DELUSIONE AZZURRA - "Italia fuori dal Mondiale? Non è una situazione facile per loro. Siamo vicini a Chiellini, Buffon, Barzagli e agli altri azzurri in questo momento non semplice. Credo comunque che loro siano dei grandi professionisti e tutti noi siamo abbastanza esperti per gestire questa situazione, parlando tra di noi".



CHAMPIONS LEAGUE - "Il Barcellona è uno dei migliori club al mondo, ma noi siamo la Juventus. Negli ultimi tre anni questa squadra è arrivata due volte in finale di Champions League e non deve nascondersi, siamo fiduciosi".