. Arrivato negli ultimi giorni di agosto dallo Schalke 04, il difensore tedesco ha dovuto svolgere una preparazione personalizzata per recuperare da un vecchio infortunio., poi, quando tutto sembrava pronto per vederlo finalmente in campo con la maglia bianconera,, che lo costringerà a stare fuori per le prossime settimane.In un messaggio ai tifosi juventini postato sui suoi profili social - e scritto in un buon italiano -, il classe '88 ha espresso tutta la sua amarezza per questa falsa partenza: "Cari Fans, è da 3 settimane che sto a Torino.: dopo una distrazione nella coscia sinistra ho potuto cominciare in questa settimana con l'allenamento con la squadra e ho fatto grandi speranze di giocare il Derby oggi proprio dall'inizio. Purtroppo è venuto diverso:. Allo stesso tempo farò tutto di ripagare la fiducia alla mia squadra. Tutti mi hanno accolto cordialmente. E anche se non capisco tutto - a dispetto del mio corso di lingua - mi da molto piacere essere parte di questa squadra ambiziosa. Voglio dare il mio contributo che la Juve avrà successo in tutte le competizioni di questa stagione! Fino alla fine, forza Juventus! Bene".