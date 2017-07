L'allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger, ha escluso Wojciech Szczesny dalla lista dei convocati per la tournee in Oriente, consegnadolo di fatto nelle mani della Juventus. Il portiere ex Roma perciò non partirà con i Gunners per le quattro gare in programma, ma rimarrà in attesa della conclusione della trattativa, per aggregarsi il prima possibile alla rosa di Allegri.



Eccola lista di Wenger:

Petr Cech (GK)

Emi Martinez (GK)

David Ospina (GK)

Krystian Bielik

Cohen Bramall

Francis Coquelin

Mohamed Elneny

Olivier Giroud

Alex Iwobi

Sead Kolasinac

Laurent Koscielny

Alexandre Lacazette

Ainsley Maitland-Niles

Donyell Malen

Per Mertesacker

Nacho Monreal

Reiss Nelson

Eddie Nketiah

Alex Oxlade-Chamberlain

Mesut Ozil

Aaron Ramsey

Theo Walcott

Danny Welbeck

Joe Willock

Granit Xhaka