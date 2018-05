Se la Juventus dovesse vincere il settimo scudetto consecutivo, sarebbe quello il record più clamoroso. Non solo, però, perché tra Allegri e gli altri protagonisti di casa Juventus sono tanti i traguardi ancora da centrare prima della fine del campionato:



91 - Il record di punti di Allegri in Serie A centrato con la Juve nelle ultime due stagioni: stavolta ha raggiunto la stessa quota a due turni dal termine.



97 - I punti che potrebbe ottenere la Juve con altri due successi: dietro al record dei 102 dello stesso club nel 2014, eguaglierebbe l’Inter 2006/07.



22 - I gol in campionato di Paulo Dybala: l’unico bianconero a fare meglio nelle ultime dieci stagioni in una singola Serie A è stato Higuain (24) nel 2016/17.



15 - Le vittorie dei bianconeri sulle 18 partite giocate all’Allianz in questa A (un pari e due k.o. gli altri risultati): nessuno ha fatto meglio in casa. Con altri due successi, il torneo di Allegri sarebbe il 2° nella storia della A.