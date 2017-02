Tregua armata tra Bonucci e Allegri, il caso - per ora - è chiuso. Il gelo, però, resta. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su questa situazione spinosa. Il retroscena svelato è che l’allenatore ha pensato di dimettersi. E il difensore di andare via. Dopo il litigio in Juve-Palermo, Allegri avrebbe detto alla società “O me o lui”. Poi la decisione di mandare il giocatore in tribuna contro il Porto, le scuse del ragazzo e una storia che, a detta delle dichiarazioni pubbliche, è chiusa. Anche se non sarebbe del tutto ricomposta.



Quello che è successo è stato grave, secondo la Gazzetta: la lite dal campo è continuata negli spogliatoi, Allegri e Bonucci sono quasi arrivati al contatto fisico. Il nuovo round il giorno dopo davanti ai dirigenti. È stato prima del secondo incontro che Allegri aveva minacciato le dimissioni.