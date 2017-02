Torna in campo anche la Juventus negli ottavi di finale di Champions League affrontando in trasferta il Porto allo stadio Do Dragao.



Il Porto ha perso solo una delle ultime 14 partite casalinghe di Champions e ha mancato l’appuntamento con il gol solo una volta nelle ultime 12 partite al Do Dragao. I portoghesi hanno anche tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Champions, attualmente la serie più lunga tra le squadre ancora in corsa.