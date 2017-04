La Juventus pensa al centrocampo del futuro, e tra i nomi in lista compare anche Mamadou Coulibaly, centrocampista del Pescara. Sotto la guida di Zeman il giovane classe 1999 sta mettendo in luce le proprie doti, e a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Coulibaly avrebbe conquistato i bianconeri.



Proprio per tale motivo, la dirigenza juventina avrebbe organizzato una cena di mercato con Donato di Campli, il quale è sia l'agente di Marco Verratti, sia del giocatore del Pescara. Fabio Paratici avrebbe quindi già posto le basi per future negoziazioni in vista della sessione estiva di calciomercato.