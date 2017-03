Il Barcellona, fresco di impresa storica con annessa remuntada ai danni del PSG, non si ferma mai, tantomeno sul mercato. Lunedì scorso gli emissari catalani sono stati a Londra, per parlare con la dirigenza del Chelsea. L’oggetto in questione erano tre giocatori dei blues che, dall’alto dei 10 punti di vantaggio, stanno letteralmente dominando la Premier League: parliamo di Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso e Nemanja Matic. Se per i due spagnoli la permanenza a Stamford Bridge è garantita, soprattutto per l’ex- Fiorentina, la situazione è ben diversa per il gigante serbo del centrocampo: Matic sta vivendo una stagione “sulle montagne russe”, tra conferme, panchine e esclusioni sembra avere nuovamente le valigie in mano ed una chiamata del Barça degli alieni farebbe gola a chiunque. La Juve è avvisata.