I colpi in entrata sono pronti a decollare e se la prossima potrebbe essere la settimana decisiva per Federico Bernardeschi e Danilo, non si placano in casa Juventus le voci che vogliono sempre più lontano dai bianconeri il difensore centrale Leonardo Bonucci.



LE TENTAZIONI INGLESI - Da tempo sul difensore italiano hanno messo gli occhi numerosi club inglesi, sempre alla ricerca dell'uomo della provvidenza capace di aggiustare in un sol colpo i tanti problemi che le difese delle squadre di Premier League non difettano di mostrare. È il caso del Chelsea di Antonio Conte, che oltre a Ruidger vorrebbe proprio Bonucci per rinforzare il pacchetto arretrato dei Blues, ma anche del Manchester City di Guardiola che già da 3 anni vorrebbe avere Bonucci sotto la sua guida.



INSIDIA BARCELLONA - La vera insidia, tuttavia, é rappresentata dal Barcellona. Secondo Tuttosport, il club catalano vuole un difensore di grande affidamento da affiancare a Pique per la prossima stagione ed è pronto a fare follie economiche sia per lui che per la Juventus.



DECIDE BONUCCI - Il club bianconero, così come per i club inglesi, al momento sta rispondendo negativamente alle richieste per Bonucci che, ora, é chiamato ad esporsi per manifestare la sua volontà. Se chiederà la cessione, anche in virtù dei rapporti non eccelsi con Allegri, sarà lasciato andare, altrimenti resterà e formerà uno dei perni del nuovo 4-3-3 che sta studiando l'allenatore livornese.