Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco ha fatto sapere la propria posizione su un possibile sconto per Douglas Costa. Non ci saranno ritocchi alla proposta: servono 50 milioni di euro per prendere il brasiliano, altrimenti la Juventus dovrà rinunciare a Douglas. Ma i bianconeri sono convinti e pronti ad accontentare i tedeschi.



Inoltre, l'Inter ha provato a soffiare Costa alla Juventus offrendo 8 milioni all'anno al giocatore; Douglas ha detto no, vuole solo la Juve ed è pronto a insistere.