Continua a muoversi la Juventus sul mercato. Dopo aver concluso l'acquisto di Tomas Rincon e Mattia Caldara (che arriverà in bianconero nel 2018), Beppe Marotta e Fabio Paratici continuano i loro incontri per pianificare i movimenti per il presente e per il futuro. Importante il summit di ieri a Milano con Giovanni Branchini, agente Fifa e intermediario vicino alle vicende di casa Bayern Monaco.



28 MILIONI - Proprio durante questo appuntamento la società bianconera, secondo La Gazzetta dello Sport, ha ricevuto importanti rassicurazioni sul riscatto da parte del club bavarese di Kingsley Coman. Dopo i 7 milioni di euro ricevuti un anno e mezzo fa per il prestito biennale, entro la prossima estate la Juve ne incasserà quindi altri 21. Soldi freschi che permetteranno nuovi investimenti sul mercato, sia per gennaio che in vista di giugno.