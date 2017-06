In origine fu, attaccante protagonista di tre stagioni trionfanti in bianconero (tre scudetti dal 1931 al 1934). Poi la meteora Bruno Siciliano, quindi, con il peso della maglia numero 10 lasciata in eredità da Sivori. Ma la verità è che il rapporto dellacon il Brasile non è mai stato idilliaco. Un trend evidenziato dalle prestazioni e dalle carriere di molti, fra iche hanno vestito la divisa della Vecchia Signora.