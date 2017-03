L'agognata ufficialità del closing in casa Milan, che dovrebbe finalmente concretizzarsi il 14 Aprile, potrebbe non incidere sul futuro di Mattia De Sciglio, sempre più lontano dai colori rossoneri. La Juventus è da diverse stagioni sulle tracce del terzino classe '92, legato contrattualmente al club nel quale è cresciuto fino al 2018: i contatti continui con il procuratore potrebbero agevolare un arrivo a Torino in estate, a prescindere dall'eventuale permanenza di Allegri sulla panchina dei campioni d'Italia (il tecnico che lanciò per la prima volta De Sciglio in Serie A nella stagione 2011-12). Con il rinnovo o meno, la carriera del nazionale italiano si tinge di bianconero.