Franck Kessié è attualmente impegnato con la Nazionale ivoriana in Gabon per la Coppa d'Africa, ma le voci sul suo futuro non accennano a placarsi. Secondo quanto riportato da Eurosport è sempre forte il pressing da parte dei club di Premier League sull'Atalanta, ma il club di Percassi è pronto ad ascoltare anche eventuali richieste da parte della Serie A. La Juve, in particolare, potrebbe inserire nella trattativa contropartite tecniche gradite ai nerazzurri.