Il traguardo è vicino per la prossima estate. La Juventus sta preparando il colpo Emre Can, non è più un mistero da settimane ma è confermata l'idea bianconera che vi abbiamo raccontato da tempo: niente operazione anticipata a gennaio perché il Liverpool fa resistenza e chiede una cifra importante, a meno di aperture da parte di Klopp dunque il tedesco arriverà in bianconero per la prossima stagione. Con diversi dettagli ancora legati ai contatti che ci sono stati nelle ultimissime ore tra Marotta, Paratici e l'entourage di Emre Can.



I RETROSCENA - Il contratto infatti è stato inviato agli agenti e ai legali del centrocampista classe '94. Un accordo in fase di revisione con doppia ipotesi in discussione, scadenza nel 2022 più un altro anno di opzione oppure direttamente fino al 2023. La cifra sarà monstre, 5 milioni di euro circa all'anno per Emre Can che dunque diventerà uno dei più pagati nella rosa bianconera, alle spalle dei top come Higuain o Dybala. E così la Juve ha ottenuto l'ok del tedesco, anche grazie al lavoro di Sami Khedira che lo ha convinto sul club tra progetto, strutture, ambizioni. Adesso c'è solo un pericolo: la Juventus sente Emre Can in pugno ma sa bene quanto in queste situazioni legate a occasioni sul mercato possano sempre riservare sorprese, come è stato per Witsel. Per questo sono stati inviati i contratti e la richiesta è di arrivare alle firme prima possibile per evitare brutti colpi di scena, rilanci dal Liverpool o offerte di altri top club, Manchester City in testa.