, dopo una crescita esponenziale iniziata con la nascita dello Juventus Stadium e con il ritorno ai vertici della Vecchia Signora. L'estate si attende ricca di sconvolgimenti, a partire dal cambio di nomea per il teatro bianconero in Allianz Stadium alla mezzanotte.Qualche novità è senz'altro attesa per i primi giorni di luglio e nulla è ancora scritto, ma tanti e tali guadagni fanno pensare che si possa fare di più. Per vincere la Champions League serve spendere senza per forza continuare a perdere altri protagonisti.