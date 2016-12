L'avventura di Alberto Brignoli, in Spagna potrebbe essere giunta al capolinea. Lui non è soddisfatto dell'impiego con la maglia del Legnaes in Serie B spagnola e di conseguenza si guarda intorno. La Juve, proprietaria del suo cartellino, sarebbe favorevole a girarlo in prestito altrove e su di lui, come riporta Gazzamercato, si sono mosse due squadre di Serie B: Trapani e Pro Vercelli.