Hernanes e il Genoa, così vicini e così lontani. Tutti paiono d'accordo, ma l'affare non si sblocca. Il motivo è semplice: alla Juve serve un sostituto del Profeta. Arrivare a un centrocampista, viste le richieste di Lione e Wolfsburg per Tolisso e Luiz Gustavo, diventa sempre più complicato, così a sbloccare Hernanes potrebbe essere un terzino. A riportarlo è Sportmediaset, secondo cui la Juve ora punterà tutto su Kolasinac, per coprire il buco a sinistra e riportare Asamoah in mezzo al campo.