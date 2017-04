Uno dei grandi capolavori di Massimiliano Allegri quest'anno è stato indubbiamente il riposizionamento di Mario Mandzukic. Da riserva di lusso alle spalle di Higuain a titolarissimo sulla fascia, un'ala offensiva capace di coprire tutta la corsia e di conoscere l'altruismo. Così il croato si è rivalutato e ha conquistato ulteriore stima in ambiente Juventus. Ma cosa ne sarà del suo futuro? La situazione è ancora da decidere e definire.



INCONTRO FISSATO - Tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Mandzukic è stato fissato un incontro a fine aprile per dialogare sulla questione contratto. Mario va a scadenza con la Juventus nel 2019, se rimarrà in bianconero potrà affrontare il discorso rinnovo; di sicuro, rispetto a dicembre/gennaio le chances sono aumentate perché Mandzukic si è riadattato trovando un posto da titolare. Ma le offerte non gli mancano (dalla Premier League alla Cina) e se volesse provare una nuova esperienza, magari dopo aver vinto tanto se non tutto con la Juventus, potrebbe prendere un'altra strada. La Juve ascolta, vuole tenerlo e già a gennaio ha resistito alle proposte cinesi più che ricche pur di tenere il suo jolly. Adesso Mandzukic è al bivio: prima il campo, poi il futuro. Con più chances di Juve rispetto a qualche mese fa.