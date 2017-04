La Juventus ha ufficializzato l’acquisto dinella giornata di ieri. L’operazione che ha portato il giovane talento uruguaiano in bianconero è una mossa di mercato in pieno stile Marotta che nell’estate del 2015che interessava, per stessa ammissione del presidente del Boca Angelici, a Manchester United, Real Madrid e Milan. L’ha spuntata la Juve e a un prezzo più basso rispetto alle offerte avanzate dalla concorrenza. Bentancur si aggregherà alla squadra a partire dal prossimo ritiro estivo ma il promettente centrocampista uruguaiano non è il solo classe ’97 che può far sperare la Juve in futuro roseo.