Che ne sarà di Simone Zaza? La certezza è che svestirà la maglia del West Ham per tornare, temporaneamente alla Juventus. In attesa di una nuova destinazione. Magari la Liguria, dove c'è Genova ad aspettarlo, con Preziosi e Juric che l'hanno individuato come sostituto perfetto di Pavoletti, ceduto al Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che rilancia anche l'interesse del Grifone per Hernanes. Il mancato approdo di Witsel alla corte di Allegri rende meno probabile la cessione del brasiliano, ma i rossoblu non si arrendono.