Secondo Il Secolo XIX, il Genoa non molla Stefano, che la Juve per il momento non vuole cedere: non è escluso che nelle ultime battute del mercato l’affare si possa sbloccare. Anche perché la Juve è interessata a Pellegri e contemporaneamente c’è anche la triangolazione con l’Atalanta che coinvolge Laxalt e Spinazzola.