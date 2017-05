Il Genoa rivorrebbe dalla Juventus uno tra Stefano Sturaro e Rolando Mandragora. A rivelarlo dalla Liguria è Il Secolo XIX, che spiega come i rossoblu vogliano rinforza la squadra che quest'anno ha lottato fino all'ultimo per raggiungere la salvezza.



Il classe 1997 è un'operazione maggiormente fattibile nella formula del prestito, vista l'intenzione del centrocampista Sturaro di restare in bianconero, anche se in questa stagione ha maturato poche presenze.