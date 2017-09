X-Factor riaprirà i battenti oggi e tra i giudici c'è il volto noto di Mara Maionchi. In attesa di giudicare i cantanti, il giudizio della produttrice discografica arriva sulla Juve: "Cosa manca? È più un problema di mentalità e attributi o tecnico? Macché attributi! Quello che manca è un campione che segni. Lì bisogna intervenire, bisogna essere bravi a trovare un fuoriclasse che faccia la differenza e decida le partite di un certo livello, come la finale a Cardiff o contro il Barcellona".



E Dybala? "No che non è ai livelli di Messi, purtroppo. Ma, secondo me, non è nemmeno a livello di un Neymar o di un Cristiano Ronaldo, che io personalmente proprio non sopporto, però è forte. E sono questo tipo di giocatori che la Juve dovrebbe trovare sul mercato e comprare per vincere la Champions. Poi non possiamo sempre pensare a vendere per fare cassa. Un anno vendi Vidal, l'anno dopo vendi Pogba. Li devi tenere se vuoi vincere la Coppa dei Campioni".