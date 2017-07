L'addio di Leonardo Boncci alla Juventus è stato tanto inaspettato quanto rumoroso. Dopo sette anni di Juve , sei scudetti, tre Coppa Italia e due finali di Champions League, quello che oggi è considerato il miglior difensore italiano e uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo ci ha messo meno di due giorni per fare le valige, salutare Vinovo e arrivare a Casa Milan per abbracciare i suoi nuovi tifosi rossoneri, la sua nuova famiglia. Considerando bonus e parte fissa, Bonucci diventerà il calciatore più pagato in Serie A, più dei suoi ex compagni Higuain e Dybala ma l'addio di Bonucci alla Juve non è certo legato a motivi economici anche perché già un anno fa il City gli aveva offerto più di quanto la Juve avrebbe mai potuto. Lui rifiutò annunciando che per prima di andare via da Torino si 'sarebbe legato ai cancelli dello Stadium'. Evidentemente qualcosa è cambiato nell'ambiente Juve e la reazione all'addio di Bonucci di quelli che sono i suoi ex compagni di squadra lo dimostra pienamente.