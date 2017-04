Il Lione non si arrende e continua a sparare alto per il proprio gioiello Corentin Tolisso che è da diverso tempo nel mirino della Juventus e da qualche settimana anche sul taccunio di altre big europee come Barcellona e Arsenal. Il presidente del Lione Aulas sa che la cessione del francese può rappresentare un'opportunità economica importantissima per il club e continua a chiedere più di 40 milioni di euro per la cessione del nazionale transalpino.