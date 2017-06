Il Manchester City vuole Dani Alves. Tutto confermato, i contatti sono partiti e - secondo quanto appreso da Calciomercato.com - c'è stato un primo approccio diretto tra la dirigenza del club inglese e il laterale brasiliano. Nelle scorse ore, Alves era stato chiaro: "Mi piacerebbe provare l'esperienza in Premier League". Poi l'invito ad andar via da Torino per Dybala, il messaggio d'addio (poi sparito) di Higuain... tanti indizi che diventano una prova con le conferme sul tentativo del Man City per Alves. L'operazione in Inghilterra e Spagna viene già data per fatta: non siamo ancora a quel punto.



LO VUOLE PEP - In particolare, è Guardiola che vuole fortemente un vincente e leader come Alves che conosce molto bene dopo l'esperienza lunga al Barcellona. La Juventus aspetta di parlare col Manchester CIty per una trattativa tra club che dovrà esserci, Alves è favorevole all'operazione, l'affare è pronto a decollare ma servirà l'ok della Juve e un accordo di massima. Intanto, l'assalto è partito: il City vuole Alves.