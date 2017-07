Juve, c'è vita anche senza Leonardo Bonucci. Il progetto di mercato di Marotta e Paratici, infatti, procede nonostante i tempi siano piuttosto dilatati rispetto alle passate stagioni. E in difesa, specialmente, non sembra esserci alcuna fretta di individuare un erede designato sul mercato dopo l'addio del sei volte campione d'Italia: preso Douglas Costa, solo in attesa dell'ufficialità Szczesny e De Sciglio, si lavora ad oltranza per arrivare a Federico Bernardeschi. Poi le forze degli uomini di mercato Juve si orienteranno sul grande acquisto da mettere a segno per il centrocampo: Matic o N'Zonzi le richieste di Allegri, si lavora parallelamente su opportunità marottiane come potrebbe essere quell'Emre Can che il Liverpool vorrebbe poter blindare fin qui senza successo senza dimenticare Matuidi. Il punto sul mercato bianconero nella videochat con Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.