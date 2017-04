È improbabile che Gianluigi Donnarumma resti ancora a lungo al Milan e tutti, Raiola compreso, si chiedono chi lo porterà via da Milano e soprattutto per quale cifra. Negli ultimi tempi si erano fatti avanti Real Madrid e Manchester United, ma entrambe potrebbero di colpo farsi da parte. I blancos puntano De Gea, mentre i Red Devils pensano a Hart. In questo modo, per Donnarumma, la Juventus resterebbe l'ipotesi più affascinante.