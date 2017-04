L'incontro tra Mirabelli e l'entourage di De Sciglio doveva servire a salutarsi e lanciare l'esterno verso la Juve, ma, come riporta il Corriere dello Sport, l'esito è stato diverso. La cessione del classe '92 è stata congelata: nuovo incontro in programma per prendere una decisione definitiva. Per il capitano del Milan, quindi, ci sono ancora gare in cui guadagnarsi la conferma.