Il no di Axel Witsel apre nuove frontiere per il mercato invernale della Juventus. Come si legge su ilbianconero.com, la Juve sarebbe tornata a pensare a Matteo Darmian, obiettivo dichiarato dell'Inter ma profilo perfetto anche per la Vecchia Signora che deve svecchiare il reparto arretrato e, in particolar modo, le corsie esterne.