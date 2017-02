Era stato un colpo di fulmine. Ruben Neves è giovanissimo, classe 1997, eppure già da tre anni nel giro della prima squadra in quel Porto che ama lanciare i talenti: la Juventus si era invaghita di lui dalle prime stagioni, le gare con le nazionali Under del Portogallo, anche un anno e mezzo fa Paratici aveva mandato un suo uomo in missione Champions per la sfida tra i lusitani e il Maccabi Tel Aviv per seguire proprio Neves. Un vero pallino, centrocampista di qualità e personalità, il futuro del Portogallo. E adesso, la Juve se lo ritroverà contro agli ottavi di Champions... con forte dubbio sulla sua presenza da titolare.



TRATTATO E DISPERSO - Marotta e Paratici avevano provato a prenderlo, il Porto ha alzato un muro altissimo. Rinnovo del contratto fino al 2019 e clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Tanti, tantissimi per un giocatore di prospettiva ma che ha ancora molto da dimostrare. Ecco perché la Juve si è tirata indietro, adesso Ruben Neves ha rallentato, non sta vivendo una stagione indimenticabile. Solo 15 presenze totali, molte da subentrante. "Disperso", scrivono in Portogallo, ma è solo un classe '97; per questo il Porto spera nel Tolisso bis, un ritorno di fiamma in Champions contro la Juve per far innamorare i bianconeri com'è stato per il francese del Lione, gol fantastico allo Stadium e dirigenti catapultati su di lui per giugno. Occhio allora a Ruben Neves, uno che la Juve conosce benissimo...