L'avventura di Simone Ganz con la maglia del Verona non sta andando come l'attaccante e la Juventus avevano sperato. In gialloblu, il figlio d'arte è chiuso da Pazzini e il modulo degli scaligeri non lascia grandi spazi per un'altra punta. Così, insoddisfatto per la situazione, si guarda attorno, alla ricerca di una nuova destinazione. Su di lui c'è mezza Serie B, ma attenzione anche al Pescara, a caccia di un rinforzo in attacco e che ora ha fiutato il colpo. Il preferito, per gli abruzzesi, rimane Giannetti, come evidenzia pescarasport24, ma la situazione Ganz è in evoluzione e potrebbe rivelare sorprese. La Juve auspica un suo trasferimento a gennaio.