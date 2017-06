. Il classe '97, dopo una stagione estremamente positiva ad Ascoli, tornerà alla Juve, che ha già chiaro il piano. Come racconta ilBiancoNero.com ( leggi qui ), è in programma il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2018, poi il ragazzo partirà in ritiro con la squadra. Al termine della tournée, probabile il prestito, con l'Atalanta che non molla.