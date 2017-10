Cosa blocca l'operazione Emre Can? Il centrocampista è in bilico con il Liverpool su un rinnovo che si è fermato da tempo: il nazionale tedesco con i suoi agenti pretende infatti di inserire una clausola rescissoria dal valore stabilito dal suo nuovo ingaggio per firmare il rinnovo, ovvero attorno ai 30/35 milioni di euro; Jurgen Klopp non ci sta e si è schierato insieme alla società contro questa ipotesi, premendo su Emre Can per firmare senza clausole. Ad ora, il gelo è totale ma Klopp insiste per convincerlo; mentre la Juventus aspetta fiduciosa.



Nel nostro video, la posizione dei bianconeri e quella del Liverpool in questa delicata operazione.