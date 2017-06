Quella in corso sarà una campagna acquisti completamente diversa da quelle precedenti. Arrivati al 20 giugno, negli anni passati la coppia Marotta-Paratici aveva già messo a segno diversi colpi o quantomeno aveva fatto in modo che tra luglio e agosto ci fosse solo da completare l'opera. Arrivati al 20 giugno, invece, questa volta il mercato vede la Juve ancora in attesa di registrare colpi sostanziali in entrata come in uscita. Non si tratta di immobilismo, tutt'altro. Ma di uno studio necessario per non sbagliare l'affondo, reparto dopo reparto, in un contesto dove migliore sarà sempre più difficile. E se in difesa saranno le uscite a dettare le entrate, se in porta si avvicina sempre più la staffetta Szczesny-Neto al fianco di Buffon, se a centrocampo continua la valutazione di un investimento da 40 milioni per N'Zonzi, è in attacco che è lecito aspettarsi i botti. Con la Juve che lavora costantemente, più o meno sotto traccia, per definire l'affondo sul doppio fronte Bernardeschi-Douglas Costa.

IL BARCELLONA SU BERNARDESCHI – Il lavoro di Beppe Bozzo a mediare la trattativa con la Fiorentina è delicato e certosino, il club viola vuole accelerare e non fa sconti. La Juve dal canto suo aspetta il momento giusto per presentare una prima offerta da quasi 40 milioni più bonus, sperando di convincere i Della Valle dopo avercela fatta con Bernardeschi. Ma mentre l'Inter osserva alla finestra in attesa di nuovi sviluppi, nelle ultime ore è il Barcellona a rappresentare una nuova insidia sulla strada per il gioiello carrarese: proficuo l'incontro di oggi tra Braida e Corvino, i blaugrana hanno incassato la disponibilità della Fiorentina a trattare e meditano un affondo che potrebbe anche far vacillare la voglia di Juve di Bernardeschi.

DOUGLAS IN AMERICA – Sul fronte Douglas Costa è tutto fatto, o quasi. Manca solo un dettaglio che poi un dettaglio non è: la decisione ultima del Bayern Monaco di cedere il giocatore. I rapporti tra i due club sono tali da aver permesso alla Juve di portarsi avanti trattando con l'entourage di Douglas Costa, limando nel frattempo anche la distanza tra domanda e offerta che potrebbe vedere l'affare concludersi per una cifra compresa tra i 40 e i 45 milioni più bonus. A patto che l'evoluzione della campagna acquisti del Bayern Monaco possa consentire ai tedeschi di lasciar partire un giocatore per il momento solo potenzialmente sul mercato, mentre prosegue a singhiozzo le trattative che portano a Ferreira Carrasco e soprattutto Alexis Sanchez. Nel frattempo Douglas Costa è volato negli Stati Uniti, in Germania più di una voce riporta il momento del suo ritorno in Europa come quello decisivo per l'accelerata.



@NicolaBalice