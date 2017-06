Fanno gola pure i talenti di proprietà juventina. Il Genoa si è mosso in anticipo per arrivare al prestito del difensore Mattiello. Da Bologna è già arrivata una prima proposta per Cassata, dopo una buona stagione ad Ascoli. Proprio in sinergia con il club marchigiano i bianconeri riscatteranno il baby bomber Favilli per 3 milioni, prima di girarlo in prestito in A (lo cercano Spal, Chievo e Atalanta). Orsolini, invece, si giocherà in ritiro la permanenza alla corte di Allegri. Infine Romagna piace alla Spal, Beltrame è a un passo dal prestito in Olanda al Go Ahead Eagles e il portiere Leali ha offerte da Genk e Red Bull Salisburgo.