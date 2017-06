Archiviata la posizione di Max Allegri con il rinnovo che lo legherà alla Juve fino al 2020, ecco che il mercato della Juve è entrato nel vivo. Chiuso l'accordo per Patrik Schick, in attesa che venga definita nei dettagli la modalità con la Sampdoria: resta la valutazione da 25 milioni di euro della clausola rescissoria, così come la decisione di portare subito il talento ceco a Torino. Giorni, ore, calde per Steven N'Zonzi: il centrocampista francese classe '88 del Siviglia ha detto sì alla Juve, che proverà ad abbassare la valutazione da 40 milioni della sua clausola rescissoria. E ancora si lavorerà in attacco, da Douglas Costa a Bernardeschi, passando per Keita e Di Maria, il mercato sugli esterni entra nel vivo.



Il punto sul mercato della Juve nel video di Nicola Balice, inviato di Calciomercato.com.