Perez pronto a fare follie per Dybala? Non più. Il Real Madrid, stando a quanto scrive Marca, si ritira dalla corsa all'argentino. Il motivo? L'esplosione di Asensio, che sta confermando di poter giocare anche le partite più difficili, come dimostra il bellissimo gol del 4-2 messo a segno contr o il Bayern Monaco. Con uno così, non serve spendere cifre folli sul mercato.